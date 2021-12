10.000 Zwiebeln für Bollstedt

Narzissen, Tulpen, Krokusse, Schneeglöckchen, Blausterne, Winterlinge und andere Frühblüher kamen jetzt in Bollstedt in die Erde. (Symbolfoto)

Bollstedt. Mühlhausens Ortsteil Bollstedt soll im Frühjahr blühen. Dafür wurde jetzt angepackt.

10.000 Blumenzwiebeln wurden jetzt in Bollstedt gesteckt. Als einer der Sieger im Ideenwettbewerb „Mehr Natur in Dorf und Stadt“ erhielt das Dorf 14.000 Euro. Davon wurden Frühblüher organisiert, die am Sport- und am Spielplatz, auf dem Kirchhof sowie in der Straße Unter den Linden blühen sollen.

Weiterhin sollen vom Geld aus dem Programm Blühsträucher für den Anger gekauft werden, so Ortsbürgermeister Thomas Ahke (Freie Wähler).