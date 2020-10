„Das ist die größte Katastrophe seit Förster gedenken“, sagte Ralf Brümmel vor zwei Dutzend Waldbesitzern der Jagdgenossenschaften in Volkenroda. Der Abteilungsleiter bei Thüringenforst spricht von Schäden im Wald durch die Trockenheit.

„Es wird eine Generationenaufgabe, den Wald wieder so zu gestalten, dass unsere Enkel wieder Bauholz aus heimischen Wäldern nutzen können“, so Brümmel. Erste Schritte gelten der Wiederaufforstung von Kahlflächen. Unterstützung bekommt der Staatswald vom Thüringer Verband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbezirkinhaber (TVJE). Im Revier Volkenroda pflanzten die Mitglieder am Dienstag 1000 Weißtannen.

Ronald Fischer (links) aus Weberstedt und Frank Jäger aus Alterstedt halfen beim Pflanzen der Weißtannen. Foto: Alexander Volkmann

Das Forstamt Sondershausen ist eines der am stärksten betroffenen in Thüringen – vor allem die Buche hat gelitten. Tannen, Eichen und Linden sollen die entstandenen Lücken füllen. Sie sind, laut Brümmel, die Zukunftsträger des hiesigen Waldes. Doch es fehlt an Saatgut und Jungpflanzen.

Forstamtsleiter Ulrich Klüßendorf erklärte, dass etwa 85 Prozent des Waldes in seinem Forstamt Laubwald seien – mit Eichen und Buchen besetzt. 20 Jahre lang habe man keine Kahlschläge machen müssen, der Wald galt als Musterbeispiel. Dann kamen 2018 Sturm, Trockenheit und der Borkenkäfer. In den vergangenen zwei Jahren wurde nur Schadholz aus dem Wald geholt. Durch das Überangebot sank der Preis auf etwa ein Drittel im Vergleich zu 2017. „Fichte, Kiefer und Lärche haben wir komplett verloren“, so Klüßendorf. 100 bis 150 Hektar müssten aufgeforstet werden. Im Schnitt seien pro Hektar etwa 10.000 Euro zu kalkulieren. Deshalb wolle man mit Initialpflanzungen einen ersten Schritt machen, die sich dann selbst vermehren. In diesem Herbst sollen die Aktionen fortgesetzt werden. Das Forstamt hat aufgerufen, Eicheln zu sammeln und abzugeben. An der Forstbaumschule in Breitenworbis werden die Pflanzen herangezogen.