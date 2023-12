13-Jährige endlich gefunden! – Aufatmen im Mühlhäuser Vermisstenfall

Am Busbahnhof in Mühlhausen war das Kind am Donnerstagnachmittag gesehen worden. Nun ist die 13-Jährige wieder da.

Mühlhausen. Der Teenager wurde am Dienstag auf einem Bahnhof in Nordrhein-Westfalen aufgegriffen. Eine tagelange Suche geht zu Ende. Tausende Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis sind erleichtert.

Aufatmen und große Erleichterung bei tausenden Menschen in Nordthüringen: Die seit fast sechs Tagen vermisste 13-Jährige aus dem Unstrut-Hainich-Kreis ist gefunden.

Das hat die Polizei am Dienstagabend bestätigt: „Die Vermisste wurde am Dienstag wohlbehalten aufgegriffen und ist unverletzt. Sie befindet sich nun auf einer Polizeidienststelle und wird befragt.“

Die Fahndung wurden derweil eingestellt. Die Ermittlungen zu den konkreten Umständen dauern an, so die Polizei. Informationen unserer Zeitung zufolge soll die Schülerin von Beamten der Bundespolizei am Bahnhof in Krefeld (Nordrhein-Westfalen) aufgegriffen worden sein.

Ob das Mädchen alleine oder in Begleitung war, ist derzeit nicht bekannt, ebenso die Hintergründe des Verschwindens. Noch am Dienstagmorgen wurde von der Polizei die europaweite Fahndung nach dem vermissten Teenager herausgegeben.

Spürhunde und Polizeihubschrauber im Einsatz

Tagelang waren nicht nur die Eltern, Verwandte und Freunde der 13-Jährigen in großer Sorge. Tausende Menschen bangten um das Wohl des Kindes. Die Polizei ging zuletzt nicht von einem Kapitalverbrechen aus.

Seit Donnerstag, 30. November, wurde das Mädchen vermisst. Gegen 14.30 Uhr war sie am Mühlhäuser Busbahnhof gesehen worden. Mit Spürhunden wurde im Stadtgebiet eine mögliche Route der Vermissten rekonstruiert. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Ein Fährtenhund hatte die Spur bis zum Bahnhof in Mühlhausen verfolgen können.

Es sei davon auszugehen, dass sie dort am Donnerstagnachmittag in einen Zug gestiegen ist, so die Polizei – vermutlich nach Leinefelde. Es habe keine Zeugenhinweise gegeben, die darauf hindeuteten, dass sie in Begleitung war. Vermutlich sei das Kind ab Leinefelde mit öffentlichen Verkehrsmitteln weitergereist.

In Leinefelde sei das Handys des Mädchens dann zuletzt im Mobilfunknetz eingeloggt gewesen. Danach verliert sich allerdings die Spur. Das Handy des Mädchens war seither ausgeschaltet.

Die Kriminalpolizei Mühlhausen hatte außerdem sogenannte Verkehrsdaten ihrer genutzten mobilen Endgeräte und sozialen Medien intensiv ausgewertet und ging Informationen aus der Bevölkerung nach. Hinweise wurden bundesweit mit Unterstützung anderer Länderpolizeien nachverfolgt.

Polizei dankt Bevölkerung für Unterstützung

Die an den Ermittlungen beteiligten Polizeibehörden bedanken sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung aller Medienvertreter. Mit der Beendigung der Fahndungsmaßnahmen bittet die Polizei die Bildnisse von der Vermissten, zur Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte, von den Portalen zu entfernen.