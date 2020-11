Auf einen neuen Höchststand stieg die Zahl der akut mit Corona Infizierten im Unstrut-Hainich-Kreis am Mittwoch. 138 Betroffene und damit 13 mehr als am Dienstag waren es, wie das Landratsamt meldete. 14 mussten im Krankenhaus behandelt werden, vier weniger als am Vortag. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Gleichzeitig galten weitere zehn Erkrankte als wieder genesen. Seit dem Ausbruch der Pandemie gab es im Landkreis somit 405 nachgewiesene Infektionsfälle und 261 Genesene. Sechs Menschen starben im Zusammenhang mit Corona. Deutlich zurück ging die Zahl derer, die sich in häuslicher Quarantäne befinden. Sie sank von 611 auf nunmehr 532. Die Sieben-Tages-Inzidenz – Infizierte in einer Woche pro 100.000 Einwohner – lag am Mittwoch bei 88,0 (Dienstag: 92,9).