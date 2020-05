Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

15 Fahrverbote nach Geschwindigkeitskontrolle auf B249

Am Dienstagnachmittag führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 249 am Abzweig Diedorf in Richtung Mühlhausen durch. Wie die Polizei am Mittwoch informierte seien von den 182 Fahrzeugen, welche die Messstelle passierten, 59 zu schnell unterwegs gewesen.

Auf 15 Fahrer komme jetzt aufgrund des Geschwindigkeitsverstoßes ein Fahrverbot zu. Am schnellsten war ein Auto, welches bei erlaubten 70 km/h mit 121 km/h unterwegs war. Den Fahrer erwarte nun einen Monat Fahrverbot, 240 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.