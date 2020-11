155 mit Corona Infizierte im Unstrut-Hainich-Kreis

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen ist im Unstrut-Hainich-Kreis weiter gestiegen. Am Donnerstag meldete das Landratsamt 155 aktuell Infizierte – 17 Menschen mehr als am Vortag. Demgegenüber stehen fünf inzwischen genesene Personen. Sechs Personen sind seit Beginn der Pandemie mit dem Virus verstorben, 266 sind wieder gesund. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Im Krankenhaus werden nach wie vor 14 Infizierte behandelt. Schwankend ist die Zahl jener Personen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden: Dienstag waren es 611, Mittwoch 532, Donnerstag 626. Die Sieben-Tages-Inzidenz – also die Infizierten in einer Woche pro 100.000 Einwohner – lag am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut bei 107,6 (Mittwoch: 88,0).