16-Jähriger aus Saale-Holzland-Kreis vermisst

Bereits seit dem 12. November wird der 16-jährige Arthur Tilmann Mey vermisst. Wie die Polizei am Dienstag informierte, wohnt der Jugendliche gewöhnlich in Mühlhausen, ist jedoch zur Zeit bei seinen Großeltern in Schöps im Saale-Holzland-Kreis untergebracht.

Er habe die großelterliche Wohnung am Donnerstag gegen 14 Uhr in unbekannte Richtung verlassen und meldete sich nur noch sporadisch per Textnachricht bei seinen Freunden und Angehörigen.

Der 16-jährige Arthur Mey wird seit mehreren Tagen vermisst. Foto: Polizei

Arthur ist ca 175 cm groß und von kräftiger Gestalt. Er trägt rot-blonde Haare, die an den Seiten rasiert sind. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war er mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke sowie einem weißen Pullover bekleidet.

Wer den Jugendlichen gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen kann, solle sich an die Polizei wenden.