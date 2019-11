160 Plätze im Mühlhäuser Restaurant des Herzens

Das Restaurant des Herzens kann auch in diesem Jahr öffnen. Die Ehrenamtlichen, die jedes Jahr am ersten Adventssonntag den Tisch für die Bedürftigen decken, haben eine Lösung für ihr Personalproblem gefunden.

Aus persönlichen Gründen hat die bisherige Tafel-Koordinatorin Mühlhausen verlassen. Die Stelle ist ausgeschrieben, sagt Reiner Engel, der Leiter des Diakonischen Werkes Eichsfeld-Mühlhausen, unter dessen Regie die Tafeln in Mühlhausen und Schlotheim, aber auch das Restaurant des Herzens stehen. Bisher habe sich aber noch kein Nachfolger gefunden. „Die Stelle der Tafelkoordinatorin ist eine 20-Stunden-Stelle. Dazu könnte ein potenzieller Interessent aber auch noch in einem weiteren Diakonie-Projekt mitarbeiten“, so Engel.

Koordinatorin organisiert Restaurant des Herzens

Die Tafelkoordinatorin war in den vergangenen Jahren immer auch die Koordinatorin des Restaurants des Herzens. Ihre Aufgaben wurden in den letzten Wochen nun neu verteilt. Erwartet werden am 30. November 160 Menschen. Das sind weniger als im vergangenen Jahr. Da waren es 200. Mehr, als man erwartet hatte. „Das hat uns schon vor Probleme gestellt. Denn wir mussten bei laufendem Betrieb immer mehr Tische und Stühle in den Saal tragen, während die anderen Gäste schon aßen“, erinnert Engel.

Das will man in diesem Jahr vermeiden und gibt erstmals Eintrittskarten aus – an den Tafeln, in der Wärmestube, bei der Boje in Mühlhausen, beim Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft.

Erstmals mit Eintrittskarten

Engel muss die Unsicherheit in Kauf nehmen. Holen die Leute ihre Eintrittskarten ab, aber kommen nicht ins Restaurant? Kommen Gäste ohne Eintrittskarten? Kommen auch Menschen, die eigentlich nicht bedürftig sind? Denn den Nachweis der Bedürftigkeit muss kein Gast im Restaurant des Herzens erbringen.

Etwa 50 Helfer werden am 30. November im Einsatz sein – im Haus der Kirche bei der Ausgabe der Portionen, bei der Andacht, bei der Vorbereitung der Räume, aber auch in der Großküche des Vereins Diakonie Doppelpunkt am Lindenhof in Mühlhausen. Wer mit anpacken möchte, kann sich ebenso in der Diakonie melden wie ehrenamtliche Tafelmitarbeiter.

Tafel versorgt 1000 Menschen in Mühlhausen und Schlotheim

Die Tafel betreut an den beiden Ausgabestellen in Mühlhausen und Schlotheim rund 1000 Menschen. Derzeit gibt es nach Aussage von Engel ausreichend Lebensmittelspenden. „Wir leben auch noch vom Erntedankfest, nach dem wir bei über 40 Kirchgemeinden Erntedankgaben abholen konnten.“ Als zusätzliche Gabe in der Weihnachtszeit können auch die Spenden des Tafeltages Ende September dienen, bei dem viele lange haltbare Lebensmittel übergeben wurden. Aktuell zählt die Tafel in Mühlhausen 311 Ausweisinhaber, die berechtigt sind für sich und für ihre Familien Lebensmittel zu empfangen. Damit versorge man Woche für Woche 906 Personen, darunter 381 Kinder, die ohne die Existenz der Tafel mitunter Probleme hätten, sich ausreichend zu versorgen.

Die Versorgung selbst übernehmen in Mühlhausen und Schlotheim insgesamt 14 Ehrenamtliche. Zu den Versorgten zählen auch 145 ausländische Mitbürger aus Herkunftsländern auf der ganzen Welt – von der Dominikanischen Republik über Syrien und Afghanistan bis nach Estland und Vietnam.

Langjährige Kunden bleiben weg

„Die Sprachprobleme und das Unverständnis des Tafelprinzips stellen uns öfter vor neue Herausforderungen“, meint Engel. In Mühlhausen seien die Schlangen an der Tafel – im Gegensatz zu den Großstädten – nicht länger geworden. Wohl aber hätten sich die Wartenden verändert. „Viele langjährige Tafelkunden kommen nun nicht mehr, seitdem auch die Migranten mit zu den Tafelkunden gehören.“ Über die Gründe kann er nur mutmaßen: dass es Streit gegeben hat, aber auch, dass das Tafelprinzip nicht verinnerlicht wurde. „Bei uns kosten Lebensmittel Geld – aber nur einen Bruchteil von dem, was sie im Laden kosten.“