20-Jähriger erlebt Mittelalterstadtfest in Bad Langensalza jetzt aus einer anderen Perspektive

Bad Langensalza. Gustav Wurschi arbeitet als Freiwilliger im Kulturamt von Bad Langensalza. Dabei bekommt er völlig neue Einblicke.

Nach dem Abitur entscheiden sich viele Schüler nicht gleich für eine Ausbildung oder ein Studium. So ging es im vergangenen Jahr auch Gustav Wurschi aus Bad Langensalza. „Ich wusste nach den Prüfungen einfach noch nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte“, erzählt er.

Deshalb beschloss er, sich eine einjährige Auszeit zu nehmen. „Für meine Eltern war ein Jahr ohne Aufgabe allerdings keine Option. Ich sollte etwas sinnvolles machen“, erzählt der 20-Jährige.

Auf Anraten seines Fußballtrainers entschied sich Gustav Wurschi für den Bundesfreiwilligendienst im Kulturamt der Stadtverwaltung Bad Langensalza. Mit dem Bundesfreiwilligendienst können sich junge Menschen für das Allgemeinwohl engagieren – unter anderem auch im kulturellen Bereich.

Ruhiger Start mittenin der Pandemie

Genaue Vorstellungen hatte Gustav Wurschi bei seinem Dienstantritt im September vergangenen Jahres zwar noch nicht, inzwischen allerdings ist er voll in das Kultur-Team der Stadt integriert und kümmert sich unter anderem um die Organisation und den Ablauf verschiedener Veranstaltungen.

In den vergangenen Wochen ging es vor allem um die Konzertreihe Sommerlaune, die aktuell immer freitags im Bad Langensalzaer Arboretum stattfindet. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für das Mittelalterstadtfest auf Hochtouren. Und gerade das ist für Gustav Wurschi etwas ganz besonderes. „Ich habe in meinem Leben noch nicht ein Mittelalterstadtfest verpasst. Allerdings war ich bisher nur als Gast dort“, sagt er. In diesem Jahr aber lernt er Bad Langensalzas Veranstaltungshöhepunkt zum ersten Mal aus einer anderen Perspektive kennen.

Was bei der Planung beachtet werden muss, welche Probleme immer wieder auftreten und wie intensiv die Vorbereitungen sind, das erlebt Gustav Wurschi nun hautnah. Auch das Fest an sich wird für ihn ein anderes sein – denn zum ersten Mal muss er dort arbeiten, anstatt zu feiern.

Während sich das Jahr im Kulturamt gewissermaßen turbulent dem Ende neigt, war der Start verhältnismäßig entspannt. „Das war eine verrückte Zeit. Wegen Corona war nichts wirklich sicher und wir mussten immer wieder neu planen. Viel los war nicht. Im Gegensatz dazu ist es jetzt richtig stressig“, erzählt Gustav Wurschi.

Inzwischen hat der 20-Jährige auch eine Idee für seinen zukünftigen Weg. In Berlin hat er sich um einen Studienplatz für Sport und Geografie auf Lehramt beworben. Aus seiner Arbeit bei der Stadtverwaltung in Bad Langensalza kann er dafür einiges mit. „Wenn es nach uns ginge, würden wir Gustav gerne behalten. Er hat so viel Herzblut in die Arbeit gesteckt, dass es uns schwerfallen wird, ihn gehen zu lassen“, sagt Martina Schnell vom Kulturamt.

Die Stadt Bad Langensalza sucht bereits nach einem neuen Freiwilligen. Wer Lust hat, im Kulturamt der Stadt mitzuarbeiten, kann sich bei der Personalabteilung bewerben. Dienstantritt ist der 1. September. Infos unter Tel.: 03603 / 8590.