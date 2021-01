200 Senioren in Mühlhäuser Heim auf Corona getestet

Erneut ist es in einem Pflegeheim in Mühlhausen zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Wie das Landratsamt mitteilt, rückte deshalb erstmals im neuen Jahr wieder die Einsatzgruppe aus, die der Kreis speziell für solche Fälle gebildet hat. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

In Abstimmung mit der Heimleitung seien bis zum Mittwochabend insgesamt 200 Bewohnerinnen und Bewohner des Heims von zwei Teams des Deutschen Roten Kreuzes und ein Team unter der Leitung des Notarztes Cornelius Wolf getestet. Nun müssen die Ergebnisse abgewartet werden.

Frühes Erkennen von Erkrankungsfällen sei umso wichtiger

Auf diese Weise regiert der Kreis seit Beginn der Pandemie, wenn Erkrankungsfälle in Pflegeeinrichtungen festgestellt werden. Ziel sei nicht nur der Schutz pflegebedürftiger Menschen, sondern auch, eine Überlastung des regionalen Gesundheitssystems zu vermeiden.

Bereits in den vergangenen Wochen habe sich gezeigt, dass das Virus in Heime getragen werde und sich dann dort verbreite – obwohl dort verbindliche Infektionsschutz-, Besuchs- und neuerdings sogar Testkonzepte gebe, so der Kreis. Umso wichtiger sei es, dort auf Covid-Symptome zu achten, um mögliche Erkrankungsfälle möglichst früh zu erkennen. Mit Quarantäne und Tests versuche man dann, die weitere Verbreitung einzudämmen.