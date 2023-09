21-Jähriger schlägt 20-Jährigen krankenhausreif

Bad Langensalza. Das Opfer erlitt durch die Schlägerei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Donnerstagabend kam es in der Erfurter Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Mit Händen und Füßen prügelte und trat ein 21-jähriger Täter laut Polizei auf einen am Boden liegenden 20-jährigen Mann ein.

Dieser erlitt schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

