23 Corona-Tote im Unstrut-Hainich-Kreis

Alle 150 Tests, die das Gesundheitsamt am Montag von Bewohnern und Mitarbeitern der Heimstätte Kloster Zella genommen hat, sind negativ. Darüber informiert Heimleiter Carsten Kral. Eine Bewohnerin war nach der Rückkehr aus einem Krankenhaus Corona-positiv getestet worden. „Ihr geht es gut, sie hat keine Symptome, obwohl sie weiter positiv ist“, so Kral. Er lobt die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt als „sehr konstruktiv; wir sind dankbar für Klarheit zum Corona-Status in der Einrichtung“. Es bleibe aber beim Besuchsverbot.

DRK-Geschäftsführer Michael Watterott (links) kann sich samstags bei Krankentransporten der Hilfe seiner Ehrenamtlichen sicher sein. Ein Engagement, das Landrat Harald Zanker (rechts) ausdrücklich lobt. Foto: Alexander Volkmann Nach positiven Corona-Tests in drei Einrichtungen am letzten Wochenende in Bad Langensalza, Mühlhausen und Kloster Zella gab es 325 Testungen in Pflegeeinrichtungen und ambulant betreuten Wohnanlagen. Das Ergebnis: Sieben Menschen sind Corona-positiv, darunter fünf Mitarbeiter. Die beiden infizierten Bewohner wurden isoliert in ihrem Zimmer und werden „von speziell zugeordnetem und geschützten Personal betreut“, heißt es aus der Verwaltung. Freitagmittag waren 319 Menschen aus dem Landkreis infiziert, rund 43 Menschen werden derzeit wegen ihrer Corona-Erkrankung stationär behandelt, 28 im Hufeland-Klinikum Bad Langensalza. Die Zahl der mit dem Corona-Virus Verstorbenen hat sich über die Woche von 19 auf 23 erhöht. Um alle Krankentransporte abzusichern, greift die Kreisverwaltung ab Samstag auf Ehrenamtliche vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) zurück. Jeweils zwei sollen die Hauptamtlichen unterstützen. Nach „überraschend schnellen und konstruktiven Gesprächen“ mit den Krankenkassen, so Heiko Fuchs von der Kreisleitstelle, habe man ab sofort samstags, zwischen 8 und 16 Uhr, einen zweiten Krankentransport im Einsatz. Sonntags sei das nicht notwendig, entfallen Entlassungsfahrten und Dialysefahrten, so dass mehr Corona-Fahrten zu bewältigen sind. Allein am letzten Wochenende gab es laut Landrat Harald Zanker (SPD) acht Transporte von Covid-Infizierten. Danach sind die Fahrzeuge jeweils wieder zu reinigen.