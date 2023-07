Der 23-Jährige geriet in einen Streit mit mehreren Personen. (Symbolbild)

23-Jähriger erleidet in Mühlhausen schwere Gesichtsverletzungen

Mühlhausen. Mit schweren Gesichtsverletzungen wurde ein Mann in Mühlhausen am Bastmarkt ins Krankenhaus gebracht. Zuvor geriet er in einen Streit.

Ein 23-jähriger hat am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Bastmarkt in Mühlhausen schwere Gesichtsverletzungen erlitten und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Offensichtlich sei er mit einem Metallgegenstand geschlagen worden.

Nach den Angaben der Polizei war es dort gegen 22.20 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, Aktenzeichen 0173660, zu melden.

