24-Jähriger bei Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft Großmehlra schwer verletzt

Großmehlra In der Gemeinschaftsunterkunft in Großmehlra hat sich ein Mann mit einem Messer selbst schwere Schnittverletzungen zugefügt. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Ein schwer verletzter 24-jähriger Mann aus der Gemeinschaftsunterkunft in Großmehlra ist am späten Donnerstagabend mit einer Schnittverletzung ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der betrunkene Mann mit einem Messer selber verletzt, nachdem es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und vier Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes gekommen war.

Die Mitarbeiter blieben dabei unverletzt. Zu den genauen Umständen und dem Ablauf der Ereignisse am Donnerstagabend in der Unterkunft ermittelt die Kriminalpolizei in Mühlhausen. Das Messer stellten die Polizisten sicher.

