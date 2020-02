Das Land Thüringen öffnet seine Kassen und überweist Geld an die LAndkreise und Gemeinden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

27 Millionen vom Land für Hainich-Region

Bis 2024 könnten der Unstrut-Hainich-Kreis sowie dessen die Gemeinden rechnerisch 27 Millionen Euro als Unterstützung vom Land erhalten. Die Zahlungen sollen Teil eines kommunalen Investitionspakets 2020 sein, über das am Freitag, 6. März, im Landtag abgestimmt werden soll. In der Sitzung des Innen- und Kommunalausschusses am Donnerstag hätten sich die Vertreter aller Parteien auf ein gemeinsames Ergebnis einigen können, verlautbarte dessen Mitglied Jonas Urbach (CDU).

Demnach sollen noch 2020 insgesamt 168 Millionen Euro an die Kommunen ausgezahlt werden. Die Gemeinden sollen 43,58 Euro pro Einwohner erhalten, die Kreise 34,46 Euro. Für den Unstrut-Hainich-Kreis bedeute dies, dass dieses Jahr 3,5 Millionen Euro an das Landratsamt fließen und 4,5 Millionen an die Gemeinden. Knapp 1,6 Millionen erhalte Mühlhausen, 760.000 Euro würde Bad Langensalza bekommen.

Zwischen 2021 und 2024 sollen jährlich zusätzlich 100 Millionen Euro fließen. So könne der Unstrut-Hainich-Kreis in den nächsten vier Jahren mit Einnahmen in Höhe von 1,9 Millionen Euro pro Jahr rechnen. Unterm Strich sollen summiere sich das auf 27 Millionen Euro für den Kreis und die Kommunen.