28 Corona-Patienten im Hufeland-Klinikum in Bad Langensalza

28 Menschen wurden, Stand Montagvormittag, im Hufeland-Klinikum in Bad Langensalza wegen ihrer Corona-Erkrankung behandelt. Das geht aus der Statistik der Kreisverwaltung hervor. Nach deren Angaben waren zu Wochenbeginn 335 Menschen mit Covid 19 infiziert. Sonntag waren es 341. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Wie am Montag der vergangenen Woche wird die Zahl der Neuinfizierten mit drei angegeben; sie liegt montags immer niedriger als im Wochenschnitt. Höchstwert waren am Freitag 51 nachgewiesene neue Infektionen. Derzeit befinden sich 1184 Menschen aus dem Landkreis in Quarantäne. Das ist ein stetig steigender Wert, vor Wochenfrist waren es 1008.

Der für das Einleiten schärferer Maßnahmen häufig herangezogene Inzidenzwert – die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen – ist von Donnerstag (185) bis Montag, 0 Uhr, auf 123 gesunken. Am Montag vergangener Woche waren es 165. Seit Pandemiebeginn starben 23 Menschen mit dem Virus (Stand Vorwoche 19).