3:1 gegen Fulda: Post Mühlhausen feiert ersten Saisonsieg

Dank eines Steffen Mengel in Topform hat der Post SV Mühlhausen nach zwei Niederlagen den ersten Saisonsieg eingefahren. Am Freitagabend gewann das Team von Trainer Erik Schreyer gegen den TTC Fulda-Maberzell verdient mit 3:1 und holte so die ersten zwei Punkte in der Tischtennis-Bundesliga. Zum gefeierten Akteur avancierte Steffen Mengel.

Der Siegerländer, diesmal an Nummer eins aufgestellt, erkämpfte sich mit einer bärenstarken Leistung zwei der drei notwendigen Punkte. Seine gute Form bewies er gleich im ersten Einzel gegen Fang Bo Meng. Bis auf einen etwas unnötig verlorenen dritten Durchgang war Mengel stets Herr der Lage und siegte sicher (7, 3, -8, 3). Eigentlich eine Steilvorlage für Ovidiu Ionescu, der auf Fuldas Neuzugang Quadri Aruna traf. Posts Rumäne begann gut, lag auch mit 2:1-Sätzen vorn. Doch in den folgenden Durchgängen spielte Ionescu unclever, ließ einige komfortable Führungen sowie drei Matchbälle im finalen Satz aus und unterlag noch 13:15 (insgesamt 10, -7, 9, -10, -13). Nach der Pause lag es an Kapitän Daniel Habesohn, seine Farben wieder in Front zu bringen. Gegen Abwehrspezialist Ruwen Filus, seinerseits deutscher Nationalspieler, ließ der Österreicher nichts anbrennen und setzte sich sicher 3:0 durch (9, 6, 9).

Damit war der Weg für Mengel bereitet, der es im vierten Einzel mit Aruna zu tun bekam. Nach 0:1 drehte der Postler auf, gewann deutlich die zwei weiteren Durchgänge und lag im vierten auch 9:4 und 10:8 in Führung. Aruna gab sich aber nicht auf und rettete sich in den finalen Satz. Dieser verlief spannend und ausgeglichen, ehe Mengel nicht nur akrobatisch einen Matchball abwehrte, sondern seinen dritten Matchball nutzte. Ein Jubelschrei folgte – der Gesamterfolg war unter Dach und Fach.

Sonntag sind die Postler beim Zweitligisten Passau im Pokal gefordert (19 Uhr).