3000 Euro für Projekte im Unstrut-Hainich-Kreis

Die Stiftung Westthüringen lobt drei Mal 1000 Euro aus für Projekte aus der Region. Laut Mitteilung soll das Geld Vereinen, Institutionen und Privatpersonen helfen, Vorhaben in den Bereichen Kultur, Bildung und Soziales umzusetzen und so Westthüringen lebenswerter zu machen. Die Projektidee kann formlos auf einer A4-Seite beschrieben und an die Stiftung geschickt werden. Als Einsendeschluss wird der 30. November angegeben.

Weitere Informationen unter www.stiftung-westthueringen.de/stiftungspreis