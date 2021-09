360-Grad-Rundgänge: Mehr als 60 Mühlhäuser Gebäude virtuell erkunden

Mühlhausen. 360-Grad-Rundgänge im Internet sollen neugierig auf Kornmarktkirche, Theater und Müntzergedenkstätte machen. Der Fotograf hat bereits Zukunftvisionen.

In über 60 Mühlhäuser Gebäude können potenzielle Touristen inzwischen auch einen virtuellen Blick werfen. Mit einem 360-Grad-Rundgang können sie zum Beispiel durch die Gänge des Kulturhistorischen Museums gehen, die Marienkirche besuchen und etwa 30 Geschäfte in der Innenstadt erkunden.

Möglich gemacht hat das Sebastian Schwarz. Der selbstständige Fotograf und Webdesigner aus Mühlhausen hat sich darauf spezialisiert, Plätze, Räume und Gebäude dreidimensional zu präsentieren. „Die Touren können einen ersten Eindruck vermitteln. Die Aufnahmen sollen neugierig machen und zu einem realen Besuch einladen“, erklärt Schwarz.

Die Produktion der Rundgänge sei kein Hexenwerk: Mit Kamera und Stativ werden zunächst die einzelnen Standpunkte aufgenommen. Aus den Aufnahmen in alle vier Himmelsrichtungen entsteht dann ein Panorama. Wie viele Panoramen es für einen Rundgang braucht, komme immer auf die Größe des Gebäudes an. „Für die Marienkirche habe ich 70 Standpunkte gebracht, für das Kulturhistorische Museum über 100“, erzählt Schwarz. Die beiden Mühlhäuser Wahrzeichen zählen zu seinen ersten Werken.

Sind alle Aufnahmen im Kasten, müssen sie mit einem speziellen Programm zusammengenäht werden, damit virtueller Besucher sich nach vorne, hinten, links und rechts bewegen können.

Rundum-Ansichten für Mühlhäuser Online-Marktplatz

Weitere Rundum-Ansichten gibt es zum Beispiel von der 3K-Theaterwerkstatt, dem Hotel Stadt Mühlhausen, der Buchhandlung Strecker und jeder Menge weiterer Geschäfte in der Mühlhäuser Innenstadt. Die seien im vergangenen Jahr für den Stadt-eignen Online-Marktplatz entstanden, erzählt Schwarz. Das Projekt von Stadtmarketing und dem Verein Zurück in die Mitte (Zim) sollt in der Corona-Krise die Wirtschaft ankurbeln und Kunden zum regionalen Online-Shoppen animieren.

Inzwischen arbeitet Sebastian Schwarz deutschlandweit und hat bereits über 400 Rundgänge erstellt. Besonders beliebt seien Hotels, Kreuzfahrtschiffe, Ferienwohnungen, Arztpraxen, Kliniken und Seniorenheime. „Die Rundum-Ansichten können zum Beispiel auf der eigenen Internetseite eingebunden werden und so schon vorab zeigen, was Besucher erwartet“, erklärt Schwarz.

Sämtliche Rundgänge seien zudem beim Online-Kartendienst Google Maps hinterlegt und können jederzeit kostenlos abgerufen werden. Die Mühlhäuser Kornmarktkirche habe so mittlerweile über 150.000 Aufrufe, die Marienkirche sogar über 200.000 Aufrufe erreicht. Spitzenreiter sei mit etwa 800.000 Aufrufen das Romantik-Hotel auf der Wartburg.

Zukunftsprojekt umfasst die ganze Kreisstadt

Trotz vieler Projekte außerhalb von Mühlhausen wolle er seine Heimatstadt weiter im Fokus behalten. Eine Zukunftsversion sei ein dreidimensionaler Rundflug über die Kreisstadt, bei dem auch die touristischen Highlights hinterlegt sind.

Dazu wolle er weitere Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel die Jakobikirche, Divi Blasii, den Rabenturm mit dem Wehrgang und das Schwanenteich-Areal ablichten. „Verbinden könnte man das mit Infokästen oder interaktiven Videos“, sagt Schwarz.

Das sei alles noch Zukunftsmusik, aber gleichzeitig auch ein Projekt, das die Stadt weiter nach vorne bringen könne. „Touristen können so schon im Vorfeld ihres Besuches virtuell erkunden, was Mühlhausen zu bieten hat“, erklärt Schwarz.