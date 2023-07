37-Jähriger fährt betrunken und berauscht mit getuntem E-Bike durch Mühlhausen

Die Polizei hat in Mühlhausen einen Mann auf einem E-Bike kontrolliert. (Symbolbild)

Mühlhausen. Ein 37-Jähriger war während seiner Spritztour durch Mühlhausen nicht nur betrunken und berauscht. Sein E-Bike war auch noch getunt.

Ein 37-jähriger Mann war am Montagabend gegen 21.50 Uhr mit einem getunten E-Bike unterwegs. Polizisten kontrollierten den Mann am Lentzeplatz. Dabei stellte sich außerdem heraus, dass der 37-Jährige betrunken und berauscht war. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,6 Promille, ein Drogentest verlief positiv, so die Polizei.

Neben der Veränderungen am E-Bike war das Fahrrad außerdem nicht versichert. Der 37-Jährige musste zur Blutabnahme ins Krankenhaus, die Polizei beschlagnahmte das Fahrrad. Gegen den Mann wird wegen mehrerer Delikte ermittelt, darunter Fahren unter Alkohol und ohne Fahrerlaubnis.

