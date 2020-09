40.000 Euro für neues Löschfahrzeug

Die freiwillige Feuerwehr in Kirchheilingen erhält 40.000 Euro vom Unstrut-Hainich-Kreis für ein neues Löschfahrzeug. Das teilte das Landratsamt mit. Das Geld sei auch eine besondere Wertschätzung der geleisteten Arbeit der freiwilligen Feuerwehr bei Einsätzen, Ausbildung oder Weiterbildung im Unstrut-Hainich Kreis.

Landrat Harald Zanker (SPD) überreichte den Feuerwehrmännern und -frauen das Fördergeld in diesen Tagen. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchheilingen ist nicht nur innerhalb der eigenen Gemeinde sondern auch in der Umgebung im Einsatz. Mit dem neuen Löschfahrzeug könne eine schnelle Hilfeleistung gewährt werden, so das Landratsamt.

Das vorhandene Fahrzeug sei bereits 20 Jahre alt und entspreche nicht mehr dem Stand der Technik. Die Anforderungen hätten sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Das neue Fahrzeug werde nicht nur der Brandbekämpfung sondern auch der technischen Hilfe, beispielsweise nach Verkehrsunfällen dienen können.