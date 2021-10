40.000 Euro verteilt für Ehrenamtler im Unstrut-Hainich-Kreis

Veranstaltungen wie hier der Tag des Ehrenamtes in Mühlhausen (Archivbild) können aus Mitteln der Ehrenamtsstiftung gefördert werden.

Unstrut-Hainich-Kreis. Unstrut-Hainich-Kreis gibt Mittel von Stiftung an 65 Projekte weiter.

Gut 40.000 Euro stellte die Thüringer Ehrenamtsstiftung dem Landkreis in diesem Jahr zur Verfügung, um ehrenamtliche Tätigkeiten zu fördern. Verteilt werden die Mittel über die Ehrenamtsagentur, die im Landratsamt angesiedelt ist. 71 Anträge seien bei ihr fristgemäß eingereicht worden , heißt es in einer Pressemittelung des Kreises. 65 davon seien am Ende bewilligt worden.

Die entsprechenden Zuwendungsbescheide seien den Vereinen, Verbänden und Institutionen in den vergangenen Tagen zugesendet und die Mittel ausgezahlt worden. Gefördert wurden Maßnahmen, mit denen Menschen für das Ehrenamt motiviert und gewonnen würden und Auszeichnungsveranstaltungen oder Preise für Ehrenamtler. Auch Aus-, Fort- und Weiterbildungen, die dem Ehrenamt dienen, können mit den Mitteln unterstützt werden. Man könne nicht alle Wünsche erfüllen, so die Mitteilung. „Aber mit der Förderung wird ein sehr wichtiger Beitrag zur Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit im Landkreis geleistet.

Über 600.000 Euro habe man seit dem Jahr 2007 dank der Unterstützung der Ehrenamtsstiftung bereits im Landkreis für die genannten Zwecke auszahlen können, heißt es in der entsprechenden Mitteilung weiter.