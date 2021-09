4000 Euro Schaden in Lengenfeld unterm Stein für ein paar Turnschuhe verursacht

Lengenfeld unterm Stein. Einbrecher drangen ins Gymnasium ein.

Für ein Paar Turnschuhe im Wert von ca. 180 Euro richteten unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch laut Polizei einen Schaden von ca. 4000 Euro in Lengenfeld unterm Stein im Unstrut-Hainich-Kreis an.

Sie brachen die Fluchttür zum Turnraum des dortigen Gymnasiums auf. In einem Vorbereitungsraum entdeckten sie die Turnschuhe und nahmen diese mit. Hinweise zu den Tätern gibt es derzeit leider nicht. Die Polizei in Mühlhausen hofft auf Zeugenhinweise.

