48 Todesfälle seit Anfang November im Unstrut-Hainich-Kreis

Das Hufeland-Klinikum kommt wegen Corona – hier ein Archivbild von der Isolierstation in Bad Langensalza – an seine Grenzen.

Unstrut-Hainich-Kreis. Seit Pandemiebeginn haben sich im Unstrut-Hainich-Kreis über 11.000 Menschen mit Corona infiziert.

Die 10.000er-Grenze wurde Ende November bei der Zahl an Menschen überschritten, die sich im Landkreis seit Pandemiebeginn nachweislich mit Corona infiziert haben. Damit ist schon mehr als jeder zehnte Einwohner des Kreises von Covid betroffen. Laut Landratsamt wurden bisher insgesamt 11.032 Fälle registriert (Stand Montag). Aktuell gibt es im Kreis 945 Infizierte. 36 müssen stationär behandelt werden, davon 13 mit schwerem Verlauf.

9768 Menschen im Kreis gelten inzwischen als genesen. An der Krankheit gestorben sind seit dem 15. April 2020, als der erste Todesfall gemeldet wurde, 319 Menschen. Alleine seit Anfang November gab es 48 Todesfälle, wobei dies nur die per Totenschein bestätigten Fälle sind. Laut Landrat Harald Zanker (SPD) sind die Sterbezahlen höher, aber noch nicht alle amtlich bestätigt.

Die Pandemie bringt erneut das Hufeland-Klinikum in Not. Patienten müssen wegen der verfügbaren Kapazitäten ständig verlegt werden, nicht nur innerhalb Thüringens, sondern auch in andere Bundesländer. Das war bereits zum Jahreswechsel 2002/21 der Fall. Seit Pandemiebeginn wurden 137 Patienten verlegt, 83 aus Bad Langensalza und 54 aus Mühlhausen, teilte das Klinikum auf Anfrage mit.

Im Dezember und Januar vor einem Jahr waren elf Verlegungen in andere Bundesländer nötig. Vor einer Woche wurde wieder ein Patient nach Niedersachsen gebracht. Ende voriger Woche lagen wegen einer Covid-Erkrankung elf Menschen im Klinikum Bad Langensalza und 14 in Mühlhausen – davon drei auf der Intensivstation.

Mit einem dramatischen Appell zum Impfen hatte sich die Klinikleitung vor gut drei Wochen an die Öffentlichkeit gewandt. Es könne passieren, dass sich das Klinikum für die Aufnahme neuer Intensivpatienten tageweise abmelden müsse, sagte Geschäftsführer Jen Kopp. Bislang sei das aber nicht eingetreten, hieß es am Montag.