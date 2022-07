50 Germanen besiedeln am Wochenende das Opfermoor in Niederdorla

Vogtei. Am 23. und 24. Juli steigt wieder das Germanenfest in der Vogtei.

50 Germanen verschiedener deutschlandweit aktiver Gruppen haben sich zum Germanenfest am kommenden Wochenende in Niederdorla angekündigt. Am 23. und 24. Juli stellen sie auf dem Freigelände im Opfermoor das Alltagsleben in einer germanischen Siedlung nach. Dabei werden sowohl Waffen, Ausrüstung als auch Bekleidung gezeigt. Ebenso führen die Germanen ihre handwerkliche Fertigkeiten vor. Das Fest findet am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr statt