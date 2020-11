Auch in diesem Jahr unterstützt der Landkreis wieder verschiedene Sportvereine. Wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes heißt, überreichte Landrat Harald Zanker (SPD) jetzt Schecks in Höhe von insgesamt 5000 Euro an sechs Sportvereine.

Unter anderem bekam der Tennisverein Kaisershagen 1000 Euro. Seit 2018 macht sich der Verein stark für den Nachwuchs aus Kaisershagen und den umliegenden Ortschaften. Mittlerweile werden rund 15 Kinder trainiert und auch immer mehr Erwachsene finden Gefallen am Tennisspielen. Das Geld soll für die Erneuerung der Tennisplätze verwendet werden. Einen weiteren Scheck von 500 Euro erhielt der Mühlhäuser Sportverein ‘19 für die Vereinsarbeit. Neben Fußball können Mitglieder im Alter von 12 bis 25 Jahren nun auch Basketball spielen. Hier soll das Geld in neue Bälle investiert werden. Der Kunstradsportverein Holzthaleben / Menteroda erhielt 500 Euro für die Anschaffung neuer Geräte. Der Verein zählt über 60 Mitglieder. Über je 1000 Euro durften sich außerdem der FC Union Mühlhausen, der VfB Thomas Müntzer Mühlhausen und der Postsportverein Mühlhausen 1951 freuen. Am 6. November sollen laut Landratsamt weitere Mittel in Höhe von 4000 Euro an verschiedene Sportvereine übergeben werden.