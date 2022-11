58-Jähriger aus dem Unstrut-Hainich-Kreis seit Ende September vermisst

Südeichsfeld. Seit 26. September ist ein Mann aus dem Unstrut-Hainich-Kreis verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bei der Suche nach dem vermissten Gerd Albert Josef Winter aus der Gemeinde Südeichsfeld bittet die Kriminalpolizei um Hinweise. Der Mann, der am 5. Januar seinen 59. Geburtstag begeht, sei am 26. September mit einem Zug nach Frankfurt/Main gefahren, teilte die Polizei mit. Seither kehrte er nicht an seine Wohnanschrift in der Gemeinde Südeichsfeld zurück.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

lange dunkle Haare

langer, ungepflegter Bart

ungepflegtes Äußeres

starker Konsum von Alkoholika und Zigaretten

bei starkem Alkoholkonsum zieht er ein Bein nach

Hier hat die Polizei ein Foto des Vermissten veröffentlicht.

Herr Winter kenne sich in seiner Heimat, in und um Mühlhausen, sowie in Frankfurt/Main gut aus. Es sei auch möglich, dass sich der Gesuchte in der Obdachlosenszene aufhält, eventuell in Frankfurt/Main. Hinweise zum Aufenthalt von Gerd Winter nimmt die Kriminalpolizeistation Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.