69 Corona-Infizierte im Unstrut-Hainich-Kreis

Derzeit sind im Unstrut-Hainich-Kreis 69 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das sind zehn weniger als noch am Samstag. Zwei Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung im Krankenhaus, die anderen 67 Infizierten halten sich in häuslicher Quarantäne auf. Weitere 364 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne, weil sie Kontakt zu Infizierten hatten oder aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind.

Am Freitag überschritt die Zahl der Infizierten im Kreis die kritische Marke von 50 je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Damit wurde der Landkreis offiziell Risikogebiet. Bisher gab es aber keine weiteren Einschränkungen. 144 Menschen sind wieder genesen, vier sind gestorben.