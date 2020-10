71 Kindern der Hainich-Region droht Verlust der Wohnung

137 fristlose Kündigungen bei den drei großen Vermietern in Mühlhausen und Bad Langensalza 2018. Dazu in jenem Jahr 26 Zwangsräumungen. Wohnungslosigkeit ist in der Region durchaus ein Problem. Darauf machte am Montag das Diakonische Werk aufmerksam, bei dem sich Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zu Armut und Verarmung informierte.

Seit einem Jahr gibt es unter dem Dach des Diakonischen Werkes ein Projekt zur Vermeidung der Wohnungslosigkeit. Silvana Grund leitet es. In einem Jahres bekam sie die Probleme von 188 Menschen in 97 Haushalten auf den Tisch – am häufigsten, 77-mal, aus Mühlhausen. Von Wohnungslosigkeit bedroht waren dabei 73 Alleinstehende, aber auch 71 Kinder. In mehr als der Hälfte der Fälle lebten die Klienten von Arbeitslosengeld II. Das Problem, vor allem in der Kreisstadt: Es fehlt es preisgünstiger Wohnraum. „Wenn Wohnungssuchende Schufa-Einträge haben, wenn vor der Wohnungssuche eine Zwangsräumung stand, fällt es den Vermietern nicht leicht, einem Mietvertrag zuzustimmen.“ Dass die Bindefrist für den sozialen Wohnungsbau jetzt ausläuft, kritisierte auch Ramelow. Zum Netzwerk des Projekts zur Vermeidung der Wohnungslosigkeit gehören unterm Dach des Diakonischen Werkes auch die Tafeln, Schuldner-, Verbraucher- und Sozialarbeit im Quartier Kittel. Dass die Schritte dorthin schwer sind, wissen Katja Schiller aus der Arbeit im Wohngebiet und Tafelchefin Veronika Broschat. Die hat in den vergangenen Wochen beobachtet, dass sich mehr ältere Menschen nach Lebensmitteln anstellen. Schwierig sei es, die Wünsche der deutschen Kunden und der Migranten zu koordinieren. Birgit Kaufhold, Sozialplanerin bei der Kreisverwaltung, will noch stärker an einer Vernetzung der Angebote zur Vermeidung von Armut und Verarmung arbeiten. „Die Schnittstellen funktionieren, wenn auch noch nicht an allen Stellen reibungslos.“