81 Millionen Euro werden in Mühlhausen ausgegeben

Nach drei Stunden und 15 Minuten war am Donnerstagabend der Rekordhaushalt der Stadt Mühlhausen beschlossen. 81 Millionen Euro werden in diesem Jahr ausgegeben. Allein zwölf Millionen Euro sollen verbaut werden, sagte Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos). Aus der Rücklage würden 5,3 Millionen Euro entnommen, Kredite seien nicht notwendig.

Zwei Millionen Euro braucht allein das neue Freibad, das Ende Mai, Anfang Juni öffnen soll. Für den Einbau eines Aufzugs im Mehrgenerationenhaus in der Puschkinstraße und die Sanierung der Gemeindeschenke im Ortsteil Bollstedt sind jeweils 200.000 Euro eingeplant.

Mit 1,8 Millionen Euro werden Schäden an Straßen, Wegen und Plätzen ausgebessert, 850.000 Euro fließen in den Unterhalt städtischer Gebäude.

Eine große Aufgabe sei es auch, das Reichsstädtische Archiv zu sanieren. Weiterführen wolle man den Umbau der Bibliothek zu einem attraktiven Veranstaltungsort, mit Archivbibliothek und neuem Leihsystem weiterzuführen, hieß es von der Bürgermeisterin.

In die Planungen für die Umgestaltung des Naherholungszentrums am Schwanenteich zu einem touristischen Erholungsgebiet sollen in diesem Jahr 200.000 Euro fließen.

16 Änderungsanträgen zu dem von der Verwaltung eingebrachten Haushalt hatten die Fraktionen und die Verwaltung selbst vorbereitet. Der finanziell größte betraf die Obdachlosenunterkunft in der Wendewehrstraße.

Kosten für den Spielplatz steigen

Noch einmal 121.000 Euro teurer kommt die Stadt die Errichtung eines Wasserspielplatzes an Pforten- und Petriteich. Geplant war im Jahr 2018, das 11.500 Quadratmeter große Gelände für 866.000 Euro umzugestalten, inzwischen geht die Verwaltung davon aus, dass es wohl 1,2 Millionen Euro kosten wird. Die ersten Angebote der Firma lagen laut Bürgermeisterin Beate Sill über den geplanten Kosten. Die Stadt selbst muss ein Fünftel des Geldes aufbringen, der Rest kommt aus Fördermitteln.

Besonders Stefan Sippel (Bürgerliste) ist ein Kritiker dieses Spielplatzes, für ihn ist es ein Prestigeobjekt, das „Stuttgart 21“ von Mühlhausen. „Allein wenn wir den Eigenanteil genommen und in mehrere bestehende Spielplätze investiert hätten, hätten wir mehr Kinder erreicht als am Pfortenteich.“

Eingearbeitet in den neuen Haushalt ist auch der Wunsch von Alexander Wettig (CDU), die Stellen für drei Feuerwehrleute zu schaffen. Das kostet die Stadt maximal 150.000 Euro – aber erst in einigen Jahren.

Wettig hatte sich bereits im Dezember dafür eingesetzt, die Zahl der Lehrstellen um eine auf drei zu erhöhen. Hans-Jörg Adamaschek (Bürgerliste) brachte einen Prüfauftrag durch, die Feuerwehrleute nach den Vorgaben der KGSt, der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, zu bezahlen. Wie Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) auf Nachfrage sagte, werde bereits ein Teil der Rathausmitarbeiter danach bezahlt. Andere Anträge zur finanziellen Einstufung des Personals scheiterten, Bruns verwies dabei auf die Personalhoheit, die er als Oberbürgermeister besitzt.

Mehr Geld für den Verein XXL

Die intensivste Debatte entzündete sich an dem von CDU-Stadtrat Volker Bade eingebrachten Vorschlag, den Zuschuss für Betriebskosten für den Verein XXL von 5000 auf 26.600 Euro zu erhöhen. Das Geld soll allerdings nicht bar ausgezahlt werden. Die Verwaltung solle per Rechnungsausgleich direkt an den Rechnungssteller oder Gläubiger zahlen. Bruns wolle eine Roadmap aufstellen, in der die wesentlichsten Punkte der Entwicklung des Geländes festgehalten sind; es soll auch mit touristischen Fördermitteln ausgebaut werden. In namentlicher Abstimmung votierten mit Ausnahme der SPD-Räte und eines Freien Wählers alle für die Erhöhung des Zuschusses. Volker Schröder, der Vereinsvorsitzende, nahm den Entscheid zufrieden zur Kenntnis. „Jetzt können wir erstmals seit Vereinsgründung 2003 in Ruhe arbeiten“.