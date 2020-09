Das Wildkatzendorf im Wildtierland Hainich bietet einen weiteren Termin für das „Abendrendezvous mit den wilden Katzen“ an. Am Freitag, 4. September, beginnt die Veranstaltung um 19 Uhr mit einem Rundgang durch die Ausstellung „Aug’ in Aug’ mit Luchs und Wildkatze“, gefolgt von einem Spaziergang und einem gemeinsamen Lagerfeuer. Anmeldeschluss ist am Veranstaltungstag um 12 Uhr.

Email: info@wildkatzendorf.de oder Telefon: 036254 865180