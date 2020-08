Abkühlung in Bad Langensalzaer Brunnen keine Option

In Bad Langensalza ist es nur am Springbrunnen vor dem Kultur- und Kongresszentrum geduldet, dass die Kinder planschen. Der kleine Luke nutzte das am Montag reichlich aus.

In der heißen Jahreszeit nutzen Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene die Brunnen in Bad Langensalza gerne mal für eine kleine Abkühlung. Doch der Sprung in die teils historischen Brunnenanlagen ist laut Verordnung der Stadt verboten. „Weil es schlichtweg zu gefährlich ist“, sagt Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos).

Dem Wasser wird ein Mittel gegen Algenbildung zugesetzt

Von seinem Bürofenster aus habe er einen guten Blick auf den Rathausbrunnen und gehe auch selbst immer mal wieder nach unten, um vermeintliche Badegäste aus dem Wasser zu holen. Bei warmen Temperaturen haben ansonsten Mitarbeiter von Ordnungs- und Gartenbauamt täglich damit zu tun, das Badevergnügen zu unterbinden.

In den Rathausbrunnen gelangen Kinder beispielsweise nur über den relativ hohen Brunnensims aus Travertin. Der aber könne in nassem Zustand schnell zur Ausrutschfalle werden, berichtet der Bürgermeister. Und auch die Wasserausläufe der über 400 Jahre alten Anlage würden gerne mal für künstlerische Sprünge zweckentfremdet. „Ich habe eigentlich nichts dagegen, wenn Menschen mal ihre Füße ins Wasser halten. Bei der Nutzung als Badegelegenheit ist die Unfallgefahr aber einfach zu hoch“, sagt Reinz. Übrigens gilt das Badeverbot laut Verordnung auch für den Salzalauf und alle anderen öffentlichen, nicht natürlichen Gewässer im Stadtgebiet. Einzig am Kultur- und Kongresszentrum werde es laut Reinz von der Verwaltung geduldet, wenn Kinder unter den Wasserläufen umher springen. Laut Gartenbauamtsleiter Ingo Günther werden alle acht Brunnenanlagen im Stadtgebiet in der Sommerzeit immer wieder für eine Abkühlung genutzt. Besonders hoch frequentiert sind die Brunnen in der Langen Straße, vor dem Friederickenschlösschen, vor dem Kultur- und Kongresszentrum und vor dem Rathaus.

„Es gibt nichts, was ich da noch nicht gesehen habe“, sagt Günther. Von Müttern, die mit ihren Kindern, Waschlappen und Zahnbürste am Brunnen Katzenwäsche betrieben haben, über einshampoonierte Hunde und Fahrräder bis hin zu Handtuchliegeplätzen neben und Spielrutschen in den Brunnen sei schon alles dabei gewesen.

Regelmäßig werde das Wasser laut Amtsleiter in allen Brunnenanlagen gewechselt und die Becken gründlich gereinigt. Zudem werde den Gewässern ein spezielles Mittel zugesetzt, um eine schnelle Algenbildung zu verhindern. In den stark verdünnten Konzentrationen sei das zwar nicht gesundheitsschädlich, „trotzdem sind das keine Badegewässer“, sagt Ingo Günther. Einzig im Brunnen vor dem Friederickenschlösschen und am Erfurter Tor würden keine Chemikalien zugeführt.

Dass gerade in diesem Jahr die städtischen Brunnen so häufig als Bademöglichkeit genutzt werden, sieht Matthias Reinz unter anderem darin begründet, dass das Kneippbecken im Botanischen Garten derzeit dicht ist. Und auch die ewig währende Diskussion um ein Freibad in der Kurstadt keime in diesem Zuge immer wieder auf. Dazu bezieht Reinz klar Stellung: „Das ist schon allein aus finanziellen Gründen nicht umsetzbar. Außerdem haben wir ein sehr schönes Freibad in Wiegleben, das zu Bad Langensalza gehört.“

Mühlhausen hat wenig Probleme mit ungebetenen Badegästen

Während das Freibad in Mühlhausen planmäßig noch in diesem Jahr eröffnet werden soll, habe die Stadt mit Badegästen in städtischen Brunnen keinerlei Probleme. Wie es aus dem Rathaus heißt, nutzen die Mühlhäuser ihre Brunnen eher nicht als Planschbecken – schon allein deshalb nicht, weil die Brunnen schlichtweg nicht dafür geeignet sind.

Auch in Mühlhausen, sowie in den meisten anderen Kommunen im Unstrut-Hainich-Kreis ist das Baden in Brunnen und anderen öffentlichen Gewässern untersagt. Auch in der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen – dort allerdings nur für Tiere. Ob Menschen die Brunnen für eine Erfrischung nutzen können, ist nicht festgelegt.