Abriss einer ehemaligen Kleingartenanlage in Mühlhausen: Doch was ist hier geplant?

Ein Bagger arbeitet in dieser Woche in einer ehemaligen Gartenanlage an der Mühlhäuser Bahnhofstraße. Hier wird abgerissen.

Mühlhausen Verlassene Kleingartenanlage wird abgerissen. Tonnenweise Müll und bizarre Hinterlassenschaften der ehemaligen Kleingärtner müssen entsorgt werden. Doch was ist das Ziel hinter der Aktion? Das sind die möglichen Pläne in der Bahnhofstraße.

Schweres Gerät brummt und dröhnt seit Tagen an der Mühlhäuser Bahnhofstraße.

Da, wo einst Kleingärten blühten, sind Mitarbeiter einer Abrissfirma damit beschäftigt, gut zwei Dutzend Parzellen einer ehemaligen Kleingartenanlage dem Erdboden gleichzumachen. Das gesamte Areal wurde vor einiger Zeit von seinen Pächtern verlassen. Sie haben ihre Gärten aufgegeben und eine bizarre Sammlung von Gegenständen zurückgelassen: von Kleinwagen über Möbel bis hin zu Kleidung. Alles, was die Kleingärtner im Laufe der Jahre mitgebracht haben, wurde einfach zurückgelassen. Ein großer Kettenbagger mit Greifer sorgt dafür, dass der Unrat aufgeladen und von Lastwagen abtransportiert wird, jetzt mussten nicht nur die heruntergekommenen Gartenlauben abgerissen, sondern auch tonnenweise Müll fachgerecht entsorgt werden. Ein großer Kettenbagger mit Greifer sorgt dafür, dass der Unrat aufgeladen und in Lastwagen verladen wird. Doch was ist hier geplant?

Areal könnte sich für Parkflächen eignen

Das gesamt mehrere Tausend Quadratmeter große Areal, das sich von der Bahnhofstraße bis zur Thomas-Münzer-Straße streckt, gehört der Unternehmerin Steffi Oßwald. Sie führt in Mühlhausen ein Unternehmen für Fahrzeugteile und technischen Handel. Das Gelände sei einst Teil des Güterbahnhof-Areals gewesen. Auch das gehört den Oßwalds.

Die verlassene Anlage wurde in jüngster Vergangenheit zu einem immer größeren Problem. Sie wurden in einem desolaten Zustand verlassen, immer wieder wurde hier Müll illegal entsorgt. Das zog Anzeigen vom Umweltamt des Unstrut-Hainich-Kreises nach sich. Die Justiz musste klären, wer für die Entsorgung verantwortlich ist. Ein Kompromiss wurde gefunden. „Die Kosten für die Räumung des Areals belaufen sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag“, sagt die Unternehmerin.

Die Zukunft des Geländes sei noch ungewiss. Steffi Oßwald könne sich vorstellen, dass auf dem Areal Parkplätze entstehen könnten. Sie könnten die Parksituation in der Mühlhäuser Bahnhofstraße entschärfen.