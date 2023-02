Abschied von berühmtem Prinzenpaar in Ammern

Ammern. Landrat Harald Zanker und seine Frau Claudia sind das Prinzenpaar im Faschingsverein in Ammern. Dieses wird nun bei der Festsitzung verabschiedet.

Der Faschingsverein Ammern hat mit Landrat Harald Zanker (SPD) und seiner Frau Claudia ein berühmtes Prinzenpaar. Dieses wird jetzt allerdings verabschiedet: Am Samstag, dem 11. Februar, bei der ersten Festsitzung, die um 19.11 Uhr beginnt.

Sitzungspräsident Hartmut Meyenberg verspricht bei der Veranstaltung in Ammern ein buntes Programm. Die Kleinen des Vereins präsentieren sich in neuen Kostümen, die von der Sparkasse gesponsert wurden. Im Anschluss an das Programm, das bis etwa 21.30 Uhr gehen wird, gebe es Tanz, teilt Meyenberg mit.

Am Sonntag, 12. Februar, seien Seniorinnen und Senioren aus der gesamten Unstruttal-Gemeinde ab 14.11 Uhr zum Rentnerfasching eingeladen.

Am Mittwoch, 16. Februar, präsentiert der Verein ab 20.11 Uhr den Weiberfasching. Meyenberg spricht von „einem utopisch guten Programm“. Allerdings sei die Veranstaltung leider bereits ausverkauft.

Die zweite Festsitzung findet am Samstag, 18. Februar ab 20.12 Uhr und am Sonntag, 19. Februar, statt. Kinderfasching ist am Sonntag, 19. Februar, ab 15.11 Uhr.

Am Rosenmontag, 20. Februar, wollen die Närrinnen und Narren unter anderem den Kindergarten, das Pflegeheim am Brühl und die Grundschule besuchen.