Abschlusskonzert von Clarinet & Friends in Mühlhausen

Das Musikfestival Carinet & Friends findet mit einem letzten Konzert im Saal der Kulturstätte am Schwanenteich seinen Abschluss. Klarinettist und Leiter des Festivals Helmut Eisel bringt am Sonntag, 11. Oktober, ab 17 Uhr ein buntes Konzertprogramm auf die Bühne. Unter dem Motto „Get Together, Play Together“ wechseln sich lokale Gruppen mit dem Ensemble der Festival-Workshops ab und finden schließlich musikalisch zusammen.

Aufgrund der Corona-Auflagen werden dieses Mal weniger verschiedene Gruppen zu hören sein, dafür haben die auftretenden Gruppen mehr Raum für ihr Programm. Darunter sind der Mühlhäuser Popchor und die Band LaJazzO.

Der Eintritt zum Abschlusskonzert ist frei. Damit die maximale Besucherzahl von 100 Menschen im Saal jedoch nicht überschritten wird, werden Interessenten gebeten, sich die Einlasskarten vorab an der Tourist Information abzuholen. Eventuell gebe es noch Restkarten direkt vor dem Konzert, so die Veranstalter.

Im Vorfeld des Konzerts lädt das Festivalteam zudem zu einer musikalischen Andacht in den Klostergarten an der Kornmarktkirche ein. Die angehende Theologin Franka Plößner spricht im musikalischen Dialog mit Helmut Eisel und Workshop-Teilnehmenden zum Thema „Gedankenklänge - Dialog zwischen Hass und Liebe.“