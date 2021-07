Abstimmung über Streik bei Vitesco

Mühlhausen. Gewerkschaft droht mit unbefristeter Arbeitsniederlegung im von Schließung bedrohten Werk in Mühlhausen.

Über einen unbefristeten Streik stimmt am Donnerstag, 15. Juli, die Belegschaft beim Automobilzulieferer Vitesco in Mühlhausen ab. Am Freitag soll das Ergebnis bekanntgeben werden, heißt es in einer Mitteilung der IG Metall. Fünf Mal haben Vertreter der Beschäftigten mit Arbeitgebern über eine Sozialtarifvertrag verhandelt, begleitet von Protesten. Bis jetzt habe man kein verhandlungsfähiges Angebot erhalten, so Bernd Spitzbarth, Geschäftsführer der IG Metall Nordhausen. Man dränge weiter „auf eine sehr sozialverträgliche Lösung für die Beschäftigten“.