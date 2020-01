Adliger Seebacher verewigt sich an der Kirchendecke

Seit gut einem Jahr können Besucher der Bad Langensalzaer Marktkirche St. Bonifacii die restaurierten Malereien an der Decke der südwestlichen Joche bewundern. „Sagenhaft schön, sehr berührend, sensationell“, so hatten Fachleute das Werk im August 2018 genannt. Allerdings war da noch unklar, was die Wappen, floralen Elemente, Spruchbänder und weitere Details genau bedeuten. Thomas Nitz vom Landesamt für Denkmalpflege sah sie als bloße Dekoration. Pfarrer Dirk Vogel war dagegen überzeugt, dass sie eine tiefe religiöse Symbolik haben.

Martin Sladeczek und Tim Erthel, zwei Historiker aus Erfurt, haben das Rätsel zum Teil entschlüsselt – auf detektivische Weise. Und kamen in einer 35-seitigen Dokumentation zu dem Schluss, dass es sich um ein einzigartiges Zeitzeugnis handelt: „Eindeutige Vergleichsbeispiele dafür sind bisher nicht bekannt.“ Demnach ist das Kernstück der Malereien „eine niederadlige Ahnenprobe“: Also eine Erinnerung an einen adligen Auftraggeber mit den Wappen seiner Vorfahren. Auftraggeber, so die Forscher, sei vermutlich Wolf von Seebach auf Seebach gewesen, der im Jahr 1521 oder 1522 starb und dessen Geschlecht mangels Nachkommen erlosch.

Die Wappen und Spruchbänder, eine sogenannte Ahnenprobe, erinnern an den Adligen Wolf von Seebach, der wohl ein Gönner der St. Bonifacii-Kirche war. Foto: Daniel Volkmann

Bis zu diesem Fazit waren etliche Rätsel zu lösen. Entziffern konnten Sladeczek und Erthel zum einen die unvollständig erhaltene Schrift. Sie lautet: „Dysse acht [?] wapenn In disser vyring sein wolffes vonn […] annen […; nn] dem vatir vnnd mutter“. Sie beschreibt somit, dass die abgebildeten Wappen Vorfahren der väterlichen und mütterlichen Linie eines adligen Mannes mit Vornamen Wolf gehörten. Mit solchen Zusammenstellungen wollten die Auftraggeber unter anderem ihre rechtmäßige Zugehörigkeit zum Adel und dessen Privilegien belegen.

Die acht Wappen selbst sind unterschiedlich gut erhalten. Zwei konnten nicht zugeordnet werden, bei anderen mussten sich die Historiker mit fundierten Deutungen helfen, weitere konnten dem mitteldeutschen Niederadel zugeordnet werden, darunter die von Seebach, von Wolffersdorf (Vogtland), die Vitzthume (Apolda) und die Schenken zu Wiedebach, einer Linie der begüterten Schenken von Vargula, wie es im Bericht heißt.

Aber welcher Wolf gab einst diese Ahnenprobe in Auftrag? Die Quellenlage, etwa zu Ahnenreihen aus damaliger Zeit, ist eher dünn. Die Umstände weisen aber auf einen in der Region ansässigen Adligen hin, so Sladeczek und Erthel, die historische Quellen wälzten und auch einen Heraldiker einbezogen. Sie stießen auf Wolf von Seebach, auf den einiges hindeutet, etwa das Wappen der Vitzthums. Seine Familie hatte zudem einst einen eigenen Seitenaltar in St. Bonifacii.

Auch die schwach erhaltenen letzten drei Buchstaben seines Nachnamens in der Inschrift „[…]che“ könnten sehr gut zu „Seebache“ rekonstruiert werden, schreiben die Historiker, die dennoch mehrfach betonen, dass sie eine schlüssige Deutung liefern, aber keine letztgültige Behauptung. Doch auch zeitlich würde es passen: Die Einwölbung des Langhauses der Marktkirche wurde laut einer Inschrift 1521/22 beendet. Die Malereien könnten dabei entstanden sein.

Thüringenweit kein vergleichbarer Fall

„Innerhalb Thüringens ist eine Ahnenprobe im Gewölbe einer Kirche nach bisherigem Kenntnisstand einzigartig“, schreiben Erthel und Sladeczek. Angebracht wurden sie auch auf Grabdenkmälern, an Fassaden, Portalen und Fenstern. Der Grund für die Ahnenprobe in der Marktkirche sei wahrscheinlich die finanzielle Unterstützung des Auftraggebers für den Kirchenbau gewesen. Vor der Reformation stifteten viele Adlige dafür Geld, wohl auch, um sich Seelenheil zu erkaufen, wie die Forscher schreiben. Vielleicht diente die Malerei auch dem Gedenken an den zwischen dem 29. August 1521 und dem 30. August 1522 verstorbenen Seebacher.

Die Historiker glauben, dass die Marktkirche noch viele Überraschungen bereit hält. So sei „die Theorie zu verfolgen, dass die gesamte bisher bekannte spätgotische Ausmalung der Bonifatiuskirche von einem – mutmaßlich thüringischen – Maler oder zumindest ein und derselben eher kleinen Werkstatt zwischen 1519 und 1522 ausgeführt wurde“. Die Untersuchung habe ergeben, „dass eine weitergehende Erforschung des Kirchenbaus der Bonifatiuskirche sehr gewinnversprechend ist“, wie Erthel und Sladeczek schreiben. Dazu müssten auch weitere Teile der Kirche näher betrachtet werden. Ebenso sei eine Recherche in Archiven nötig. Inzwischen ist eine weitere Erforschung der Kirchengeschichte in Aussicht, wie Pfarrer Dirk Vogel sagte, auch wenn deren genauer Umfang noch nicht feststehe.