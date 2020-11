Ab sofort ist der Adventskalender des Lions-Clubs Bad Langensalza erhältlich. 2000 Exemplare mit dem verschneiten Friederikenschlösschen als Motiv wurden dieses Jahr gedruckt.

Hinter jedem der 24 Türchen befinden sich ein bis drei Preise – von Technik über Einkaufsgutscheine bis hin zum Hauptgewinn am Heiligend Abend: Ein Reisegutschein über 750 Euro.

Jeder Kalender ist mit einer Nummer versehen. Welche Nummer an welchem Tag gewinnt, wird von der Rosenkönigin unter anwaltlicher Aufsicht ausgelost und im Advent unter anderem in dieser Zeitung bekannt gemacht. Der Kalender steht und fällt mit den Sponsoren im Hintergrund.

Etwa 5800 Euro verstecken sich umgerechnet hinter den Türchen

Bei Jan Fischer, Mitglied im Lions-Vorstand, laufen die Fäden für das Projekt zusammen. „Es gibt Unternehmen in der Stadt, die beteiligen sich jedes Jahr. Wir haben einen festen Sponsorenpool. Doch es gibt auch einige, die das erste Mal dabei sind“, berichtet er.

Umgerechnet etwa 5800 Euro verbergen sich hinter den Türchen. Gleichzeitig ist der Kalender eine Einnahmequelle für die Lions. Mit diesem Geld unterstützt der Club soziale Einrichtungen in der Stadt, der Region aber auch bundesweit. Gründungspräsident Rolf Krause nennt Beispiele: 3000 Euro für das Bootscamp Mirow, 2000 Euro für den BUND-Ortsverband, 2000 Euro für den Verein „Vereint gegen Blutkrebs“, 1000 Euro für das Stadtmuseum.

Mit 2000 Euro soll den Schulen in diesem Jahr ein Weihnachtsprogramm im Burgtheater ermöglicht werden – sofern es die Pandemie zulässt.

Der Lions-Adventskalender für je 5 Euro ist erhältlich bei der Tourist-Information, bei Intersport Schenk, in der Salza-Buchhandlung, im Reisebüro König, in der Sparkasse Wiebeckplatz sowie in der Friederikentherme.