Adventszeit erlebt Höhepunkte in Mühlhausen und Bad Langensalza

Die Höhepunkte in der Adventszeit bilden rund um das dritte Adventswochenende die Weihnachtsmärkte in Mühlhausen und Bad Langensalza. Beide starten bereits am Donnerstag, 12. Dezember.

Der Mühlhäuser Untermarkt mit seinen Höfen und der Kristanplatz sowie der Bachplatz bieten ein stimmungsvolles Bild vor der Kulisse der Bachkirche. Offizielle Eröffnung ist Donnerstag, 17 Uhr, mit einem Märchenprogramm von 3K; um 18 Uhr eröffnet Hartmut Schulze-Gerlach, alias „Muck“, das Fest musikalisch und um 19.30 Uhr gibt es klangvolle Geigenmelodien mit Musikerin Patricia. Ein weihnachtliches Programm wird auch an den Folgetagen auf der Bühne geboten. Der Markt hat Donnerstag bis 22 Uhr, Freitag von 11 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 23 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Mit einem Fackelumzug vom Rosengarten zum Rathaus startet der Markt in der Kurstadt, ebenfalls Donnerstag, 17 Uhr. Der Weihnachtsengel bringt die ersten Geschenke und neben zahlreichen Ständen wird es auf der Bühne ein Programm für Augen und Ohren geben. Freitag und am Samstag ist der Markt von 11 bis 20 Uhr geöffnet. 13 Uhr beginnt das Bühnenprogramm mit Feuershow, Live-Musik und Kindermusical. Am Sonntag hat der Markt bis 18 Uhr geöffnet.

Die Freunde von Kunst- und Kunsthandwerk sind am Samstag, von 14 bis 19 Uhr, und Sonntag, von 14 bis 18 Uhr, ins Haus der Kirche nach Mühlhausen eingeladen. Mehr als 30 Aussteller konnten für den diesjährigen Kunstmarkt gewonnen werden.

Einen Tag vor dem dritten Advent lädt Oberdorla zum Angerglühen ein, Start ist um 15 Uhr mit einem Programm der Kindergärten, der Grundschule und den Gasthofmusikanten. Der Heimat- und Trachtenverein öffnet zwischen 14 und 18 Uhr die Kirche für eine Krippenausstellung.

Der Weihnachtsmann wird am Samstag beim Markt in Hohenbergen an der Gaststätte Lindenhof (ab 14.30 Uhr) erwartet. Um 14 Uhr beginnt das Angerleuchten in Eigenrieden mit einem Familiengottesdienst. Hier wird auch das diesjährige Krippenspiel zum ersten Mal aufgeführt. Anschließend ist Adventsfeier im Dorfgemeinschaftshaus.

Die Weihnachtsfeier der Vereine findet am Samstag in Reiser statt. Eigenrode lädt am Sonntag ab 15 Uhr zum Weihnachtsmarkt, ebenso das Kloster Anrode. Die Gäste erwartet dort bereits ab 11.30 Uhr ein Programm der Kinder, der Bickenrieder Blasmusikanten und der Jagdhornbläser. Im ehemaligen Kuhstall gibt es eine Krippenausstellung, Basteln und Kinderkino im Klosterkeller, Bogenschießen und natürlich Kulinarisches wird angeboten, wie der große Anröder Klosterstollen, der um 15.30 Uhr angeschnitten wird.

In Langula laden die Chorgemeinschaft und die Bläsergruppe für den dritten Adventssonntag, 17 Uhr, zum Weihnachtskonzert in die St. Georg – Kirche ein. Nach dem Konzert sind alle Gäste nebenan zu Gesprächen am Feuer, Rostwurst und Glühwein eingeladen. In Oppershausen heißt es am Sonntag, den Adventszauber zu feiern, ab 14.30 Uhr für die Senioren auf dem Saal, ab 17 Uhr für alle beim Adventsglühen mit kreativem Weihnachtsmarkt.

Mit Tombola, Kinderkarussell, Geschichtenerzähler und einem Schmied präsentiert sich der Weihnachtsmarkt am 15. Dezember in Marolterode. Los geht es um 14 Uhr am Backs-Rasen.