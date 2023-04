Ätschibätsch, Ferien im Unstrut-Hainich-Kreis

Kinder im Unstrut-Hainich-Kreis können wegen ihrer Ferien gerne mal schadenfroh sein, meint Sabine Spitzer. Noch eine Woche haben sie Auszeit, dann geht es zurück zum Unterricht.

Noch eine Woche Ferien haben die Kinder im Unstrut-Hainich-Kreis. Bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter ein wenig besser wird. Die Sonne in den vergangenen Tagen war da zumindest ein guter Auftakt.

Kurz vor Ferienbeginn hatte ich einen dienstlichen Termin in einer Grundschule in der Region. Ich fragte ein Kind, ob es sich denn auf die Auszeit freue. Und fügte hinzu, dass ich ein wenig neidisch sei, weil ich ja arbeiten muss. Die Reaktion kam prompt und war unerwartet. „Ätschibätsch, Ferien“, grinste der Junge. Bei so viel Schadenfreude musste ich lachen – und alle anderen, die drumherum standen.

Sogar Ostern hatte ich diesmal Dienst und musste arbeiten. Aber mit der Aussicht auf Urlaub machte mir das nichts aus. Denn ab der kommenden Woche bin ich mal weg.

Aber gegen Ferien ist so ein Urlaub natürlich gar nichts. Denn Kinder haben zusammengerechnet rund 15 Wochen im Jahr schulfrei. Da können Schülerinnen und Schüler durchaus schadenfroh sein. Aber auch die schönste Schulzeit geht einmal vorbei. Und dann muss jeder arbeiten gehen.