Das Substrat aus Biogasanlagen, ähnlich dieser Anlage im Weimarer Land, will die Eigenrode Agrar KG als Dünger nutzen. Dafür muss es in Silos zwischengelagert werden.

Agrarbetrieb aus Eigenrode will Silos bauen

Die Eigenrode Agrar KG will in Eigenrode, Kaisershagen und Horsmar Lagerbehälter für Gärreste aus Biogasanlagen errichten. Im Vorfeld einer geplanten Informationsveranstaltung dazu schlagen die Wellen in der Gemeinde hoch, von „Gülle-Importen ins Unstruttal“, ist bereits die Rede.