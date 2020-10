Akademie zur Wiedervereinigung in Mühlhausen und Eschwege

Eschwege und Mühlhausen, die ersten Kommunen, die nach dem Mauerfall eine offizielle deutsch-deutsche Städtepartnerschaft eingegangen sind, wollen gemeinsamer Standort einer bundesweiten Denkfabrik für das Zusammenwachsen von Ost und West werden. Das teilte am Donnerstag die Stadtverwaltung mit.

Ein solches Zentrum einzurichten, das hat die im Herbst 2019 durch die Bundesregierung berufene Kommission „30 Jahre friedliche Revolution und Deutsche Einheit“ angedacht.

Seit 31 Jahren Partnerstädte

Mühlhäuser Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) und der Bürgermeister von Eschwege, Alexander Heppe (CDU), hatten sich im Juni in einem gemeinsamen Schreiben an die Staatskanzleien von Thüringen und Hessen gewandt. Darin ist zu lesen: „Unsere Städte sind durch außergewöhnliche Symbolik verbunden, wenn es um einen ernsthaften Dialog zum Zusammenhalt Deutschlands und zum Streben nach gleichwertigen Lebensverhältnissen geht. Seit der Besiegelung unserer Partnerschaft am 22. Dezember 1989 ist unsere Verbundenheit gelebte Wirklichkeit.“

Auch die geografische Lage mitten in der Republik habe große Strahlkraft. „Die bewegenden Zukunftsfragen unserer Region sind exemplarisch für die strukturellen Herausforderungen in allen Himmelsrichtungen Deutschlands. Um Menschen zusammenzubringen, ist die Mitte der beste Ort“, ist zu lesen.

Staatskanzleien ins Boot geholt

In den Staatskanzleien fiel der Vorschlag offenbar auf fruchtbaren Boden: „Wir würden einen solchen Vorschlag gern unterstützen“, teilten die Ministerpräsidenten beider Bundesländer, Bodo Ramelow (Linke) und Volker Bouffier (CDU), daraufhin dem Vorsitzenden der Kommission, Matthias Platzeck, schriftlich mit.

Nun wurde die Konzept-Idee weiterentwickelt zu einer „Akademie der Freiheit und Gleichheit“. Ein in Mühlhausen und Eschwege angesiedeltes Kompetenzzentrum soll Anlaufpunkt für die wissenschaftliche Auseinandersetzung zum Stand der deutschen Einheit einerseits sein und den bürgernahen Dialog andererseits schaffen.

Am Donnerstag wurde das Konzept von Bruns und Heppe zunächst an die beiden Ministerpräsidenten geschickt. Gemeinsam soll dann erneut auf die im Bundesinnenministerium angesiedelte Kommission zugegangen werden.

Anlaufpunkt für die Wissenschaft

In dem unserer Zeitung vorliegenden Konzept heißt es, die Akademie könne auf zwei Ebenen wirken: Auf Bundesebene „als Kristallisationspunkt der wissenschaftlichen und öffentlichen Auseinandersetzung mit deutsch-deutschen Fragestellungen“. Sie würde als Anlaufpunkt für interessierte Bürger wirken und auch als Magnet für Akademiker. Sie würde zudem Veranstaltungsort sein.

Auf der anderen Ebene solle durch die geografische Lage der beiden Städte die Diskussionskultur rund um das Megathema „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ dezentralisiert werden.

Sitz in beiden Städten gleichberechtigt

Mit dem Sitz in zwei Städten, in „Ost und West“, habe die Akademie ein Alleinstellungsmerkmal. Die wissenschaftliche Arbeit, Lehre und Forschung sowie der Veranstaltungsraum könnten je nach Schwerpunkt pendeln. Das sei zugleich ein Experimentierraum und Vorreiter für digitale, interkommunale, interdisziplinäre und länderübergreifende Zusammenarbeit im ländlichen Raum. Diese biete fachliche Begleitforschung in vielen Bereichen.

Idee von einem Austauschprogramm

Vorstellbar sind laut Konzept ein langfristiges Austauschprogramm für die Schüler und Auszubildenden der beiden Städte, wechselnde Kunstausstellungen und eine kooperative – künstlerische – Verarbeitung des jeweiligen Themas.

Angedacht ist zudem ein Zusammenlegen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit mit jährlich wechselnden Festakten in Mühlhausen und Eschwege. Auch das symbolisiere die historische Bedeutung der Wiedervereinigung für die Verbundenheit beider Städte.