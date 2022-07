Aktuell eine staatliche Impfstelle gegen Corona im Unstrut-Hainich-Kreis

Im Lindenhof in Mühlhausen betreibt das Land derzeit noch eine Impfstelle.

Unstrut-Hainich-Kreis. Gesundheitsministerin ruft zur Auffrischungsimpfung auf. Die Mühlhäuser Impfstelle hat mittwochs und samstags geöffnet.

Derzeit gibt es im Unstrut-Hainich-Kreis eine vom Land Thüringen betriebene Impfstelle gegen das Coronavirus. Diese befindet sich im Lindenhof 6 in Mühlhausen und hat aktuell immer mittwochs und samstags geöffnet. Vom 11. August bis zum 31. August bleibt die Impfstelle allerdings geschlossen. Darauf weist die Kassenärztliche Vereinigung Thüringens hin.

Hintergrund ist der aktuelle Aufruf von Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke): „Entgegen der Erwartungen steigen bereits jetzt die Infektionszahlen deutschlandweit wieder. Die Impfung bietet nach wie vor den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf. Die europäischen Gesundheitsbehörden haben kürzlich ihre Empfehlung für eine zweite Auffrischungsimpfung angepasst. Aber nicht nur Personen ab 60, sondern alle Thüringerinnen und Thüringer, die das möchten, können sich an den Impfstellen eine vierte Impfung geben lassen. Nutzen Sie den Sommer, um Ihren individuellen Impfschutz aufzufrischen und so besser vorbereitet in den Herbst und Winter zu gehen.“

Auf www.impfen-thueringen.de können Termine an Impfstellen als auch bei Vertragsärzten gebucht werden.