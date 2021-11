Pilateskurs für Anfänger soll Körper und Geist in Einklang bringen.

Akupunktur, Pilates und Malen in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Die Volkshochschule bietet in den neuen Räumen in der Bad Langensalzaer Sonnenhofschule neue Kurse an.

In den neuen Räumen der Volkshochschule in der Bad Langensalzaer Sonnenhofschule an der Brentanostraße finden ab kommendem Montag, 8. November, neue Kurse statt.

Wie es in einer Mitteilung heißt, bietet Dozentin Maike Jürgens am 8. November ab 19 Uhr einen Kurs zum Thema Akupunktur an. Dabei soll es um Erläuterungen und Anwendungsgebiete gehen. Einen Schwerpunkt wird die Schmerztherapie ausmachen, bei der die Akupunktur ein therapeutisch-ergänzendes Standbein in vielen Kliniken ist.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ebenfalls am 8. November startet ein Pilates-Kurs mit Dozentin Lena Wagenführer. Der Kurs ist für Anfänger geeignet und stellt den Einklang zwischen Körper und Geist in den Fokus. Die Pilatesstunden finden immer montags in der Zeit von 19.15 Uhr und 20.15 Uhr statt.

Ab Mittwoch, 10. November, bietet die VHS außerdem einen Kurs für Mal- und Zeichentechniken an. Hier können sich Interessierte mit gestalterischen Grundlagen auseinandersetzen. Der Kurs findet immer mittwochs zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr statt und ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.

Nähere Informationen und Anmeldungen unter www.vhs-uh.de oder unter Telefon: 03601/81 26 91.