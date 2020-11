Akzeptanz durch Gemeinschaft – ein Blick auf die muslimische Gemeinde in Mühlhausen

Familie Ghanem in ihrer Wohnung in Mühlhausen. Von links: Issa, Youssef, Ayoub, Raonia, Fatima und Mohammad Ghanem, Familienfreundin Kagramanjan Nune vom Miteinander e.V. Familie Ghanem ist fester Bestandteil der muslimischen Gemeinde in Mühlhausen.

Die muslimische Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya plante für dieses Jahr eine Infokampagne durch Thüringen. Nach Mühlhausen schafften es die Vertreter der Ahmadiyya nicht mehr, dazwischen kamen die neuen Corona-Verordnungen Anfang November. Es sollte darum gehen, Menschen aufzuklären über die Ahmadiyya, die im Moment in Erfurt eine Moschee bauen – begleitet von massiven Anfeindungen und Drohungen durch die Nachbarschaft. Doch wie sehen eigentlich die existierenden Strukturen der muslimischen Menschen in Mühlhausen aus?

Jamel bin Aissi ist der Vorsitzende des Internationalen Islamischen Kulturvereins Mühlhausen. Ab und an leitet er die Freitagsgebete in Mühlhausen, in einem Raum nahe der Bibliothek. „Als wir den Verein 2010 gegründet haben, waren wir bei den Gebeten zu dritt“, erinnert er sich. Heute sind es bis zu hundert Menschen, die vor allem Freitags in die Moscheeräume kommen, dem wichtigsten Tag der Woche für Muslime. Insgesamt gebe es bestimmt 2000 Muslime in Mühlhausen, meint bin Aissi.

Jeder ist bei Gebeten willkommen

Das liegt vor allem an den Migrationsbewegungen nach Deutschland, die seit 2015 viele Menschen in die Region gebracht haben. „Es ist wirklich schön, dass wir so gewachsen sind“, findet bin Aissi. Bei den Gebeten seien alle willkommen, schiitische und sunnitische Muslime, aber auch nicht-muslimische Menschen. Auf Arabisch und Deutsch predigt der Imam, erzählt Geschichten und liest aus dem Koran.

Für Issa und Raonia Ghanem und ihre Kinder, die seit etwa drei Jahren in Mühlhausen leben, ist die muslimische Gemeinschaft ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Man betet gemeinsam, feiert Feste, die Kinder nehmen am Sonntagsunterricht teil. „Da haben wir zum Beispiel arabische Buchstaben gelernt“, erzählt der 14-jährige Ayoub. „Es wurden Geschichten erzählt, wir haben im Koran gelesen oder über andere Religionen gelernt. Manchmal haben wir auch Spiele gespielt.“ Wer sich im Unterricht besonders gut macht, bekommt am Ende einen Preis: Rennautos, ein Puzzle oder Bücher.

Die muslimische Gemeinschaft etabliert sich so langsam mehr und mehr in Mühlhausen. Diskriminierung sei aber immer noch ein Problem, so der Imam. „Manchmal werden wir beschimpft oder die Leute zeigen mit dem Finger auf uns. Aber der Trick ist: gar nicht zuhören.“

Diskriminierung in der Gesellschaft ein Problem

Auch Raonia Ghanem kann von Diskriminierung berichten. Sie habe sich nach bestandener Deutschprüfung bei einigen Bäckereien beworben, doch ohne Erfolg. „Ich wurde wegen meines Kopftuches nicht genommen“, meint sie. Hygienevorschriften würden durch das Tragen eines Kopftuches verletzt, so die Begründung in allen Bäckereien.

„Dass ausgerechnet Hygiene als Grund genannt wird, ist bezeichnend“, findet Nune Kagramanjan, eine Freundin der Familie und Ehrenämtlerin bei der Diakonie. „Man sollte ja meinen, so ein Kopftuch sei eher eine Form des Hygieneschutzes. Zu sagen „Komm wieder, wenn du kein Kopftuch mehr trägst“ ist ein Zeichen für Rassismus.“ Sie fügt hinzu: „Die Mühlhäuser sind freundlich. Aber latenter Rassismus ist immer vorhanden. Es gibt immer wieder ein paar Deppen, die sich daneben benehmen. Das Problem ist: Die Deppen werden mehr.“

Gutes Einleben dank muslimischer Gemeinschaft

Jamel bin Aissi sieht vor allem ein großes Problem: „Wir werden von der Stadt nicht anerkannt. Wir bekommen keine Einladungen zu Veranstaltungen. Wir werden komplett ignoriert, außer wenn es Probleme gibt.“ Aus Erfurt kämen regelmäßig Einladungen zum Beispiel vom Bistum, zu Feierlichkeiten wie dem Ende des Fastenmonats Ramadan. „Aber Mühlhausen vernachlässigt uns völlig.“ Er hofft, dass sein Verein einen Teil dazu beitragen kann, die Akzeptanz für muslimische Mühlhäuser und Mühlhäuserinnen zu erhöhen.

Familie Ghanem ist gut in Mühlhausen angekommen, die Kinder sind in Sportvereinen und Theatergruppen. Dass das so gut geklappt hat, hat für sie auch mit der muslimischen Gemeinschaft zu tun.