Alles für den Lebensraum Aquarium

Zweimal im Jahr, immer am ersten Sonntag im März und November, veranstaltet der 20 Mitglieder starke Eisenacher Aquarienverein eine Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse, so auch vergangenen Sonntag im Bowling-Center an der Rennbahn. Und die Exponate der rund 20 Aussteller aus Thüringen und vereinzelt aus Sachsen-Anhalt stießen wieder auf regen Zulauf. Der Lebensraum Aquarium erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit in der Bevölkerung. Zudem konnten sich die Interessenten aller Generationen an den Ständen rund um die Aquaristik ausführlich informieren und kompetent beraten lassen; es gab auch jede Menge Infomaterial.

Auf der Börse ausgestellt waren über 45 Arten Zierfische und mehr als 30 Sorten Wasserpflanzen, darunter auch Neuheiten wie die Amphibienart „Goldener Zwergkrallenfrosch“, den Carola und Günther Schau aus Greiz neben vielen Zierfischarten, Garnelen, Schnecken und Moosen ausstellten, oder auch „Echinodorus hovemannii“ (eine Amazonas-Schwertpflanze), die Vereinsvorsitzender Roland Henkel anbot. Die Vielfalt war wieder riesig, auch Zubehör gab’s reichlich, und vieles ging innerhalb von drei Stunden weg wie warme Semmeln. Erwähnenswert sei unter anderem, dass das langjährige Vereinsmitglied Hans-Rudi Hübschmann, der gemeinsam mit seinem Sohn Lutz schnellwüchsige Wasserpflanzen züchtet, auch einige seiner farbenprächtigen Tier- und Landschaftsgemälde zeigte. Viele seiner Bilder waren schon im Sparkassen-/Rathausfoyer am Markt in Eisenach ausgestellt. Die Herbst-Zierfischbörse steigt am 1. November im Bowling-Center Eisenach, gibt Börsenwart Reiner Hemmerle bekannt. Des Weiteren trifft sich der Aquarienverein Eisenach immer am ersten Freitag im Monat um 19.30 Uhr im „Augustinerbräu“. Interessierte sind herzlich willkommen. Und Werner Fohgrub arbeitet vorzüglich mit der Regelschule Wutha-Farnroda zusammen. Alle 14 Tage trifft er sich mit der Aquaristik-Fachgruppe der Schule, die drei Aquarien betreut. Weitere Informationen online unter: www.eisenacher-aquarienverein.de