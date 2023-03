Als Mühlhausen seinen Troja-Moment erlebte

Sarah Pönicke an dem Diorama zum Überfall am 7. April 1251 auf die Stadt Mühlhausen. Am 31. März gibt es dazu eine Sonderführung im Kulturhistorischem Museum.

Mühlhausen. Sonderführung zum vergessenen Überfall und einer in Erinnerung gebliebenen Tradition.

Mit einem fast vergessenen Vorfall der Stadtgeschichte befasst sich eine Sonderführung in Mühlhausens Kulturhistorischem Museum. Sie beginnt am 31. März um 15 Uhr. „Troja mit Brot und Heringen“ lautet ihr Titel.

Denn in den Morgenstunden des 7. April 1251, dem Freitag vor Palmsonntag, erreichten feindliche Fuhrwerke die Tore Mühlhausens. Thüringer und sächsische Grafen hatten den heimtückischen Überfall einer List geplant. Auf den Wagen, versteckt unter Getreidesäcken, versuchten Kriegsleute in die Stadt einzudringen und sie zu erobern. Doch aufmerksame Mühlhäuser vereitelten das. Zum Dank erhielten sie Brot und Heringe. Daraus entstand die mittelalterliche Tradition einer Armenspeisung mit Heringsessen am Freitag vor Palmsonntag.

In der Führung berichtet Museumsmitarbeiterin Sarah Pönicke über die Ereignisse des „Trojas“ in Mühlhausen. In der Dauerausstellung „Mühlhäuser Stadtgeschichten“ und bei einem Ausflug an den geschichtsträchtigen Ort am Lindenbühl erfahren die Besucherinnen und Besucher von der lange in Erinnerung gebliebenen Tradition.

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter Telefon: (03601) 85660 nötig.