Alte Malzfabrik in Bad Langensalza muss weiter warten

Die denkmalgeschützte alte Malzfabrik an der Langen Straße ist nicht einsturzgefährdet. Sie wird aber wohl noch lange eine Brache bleiben, weil ihre Sanierung viel Geld kosten wird und eine künftige Nutzung noch völlig ungeklärt ist. „Wir können uns nicht noch ein Millionengrab an die Backe binden“, sagte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) im Bauausschuss. Immerhin gebe es aber mehr Klarheit zum Bauzustand.

Lange Jahre hatte die Stadt, der das alte Industrie-Ensemble gehört, beantragt, es zumindest zum Teil abzureißen. Doch die Denkmalbehörde beharrt auf den Erhalt. Anfang des Jahres kam wieder Schwung in die Debatte, weil Silvio Hellmundt und Thomas Kühmstedt von der WIR-Fraktion im Stadtrat Einsturzgefahr fürchteten, besonders bei den schlotartigen Entlüftungstürmen.

Landesmittel fließen bereits in das Barfüßerkloster

Inzwischen habe es zwei Termine mit der Denkmalpflege gegeben, ein Statiker sei einbezogen worden, sagte Reinz. Ergebnis: Es gebe im ganzen Komplex „keine schwerwiegenden Schäden oder Mängel“, die Tragfähigkeit sei überall solide gegeben. Auch die tiefen Gewölbe seien erhaltenswert, die Mauern könnten saniert werden. Wie aufwendig das genau wäre, müsste ein weiteres Gutachten klären.

Reinz erteilte einer möglichen Sanierung vorerst eine Absage. Selbst um die Gebäude als Rohbau zu sichern sei viel Geld nötig, das man nicht habe. Man stecke schon mit Landeshilfe viele Mittel ins nahe Barfüßerkloster, um es für einen Investor und für neue Nutzung herzurichten. Dass die Stadt noch mehr Mittel aus diesem Topf für ein weiteres Projekt bekommt, sei kaum zu erwarten, sagte Max Horrmann vom Sanierungsberater DSK. Ein Antrag sei gestellt, aber die Aussicht minimal.

Die alten Bauten sind solide und standfest, ergab jetzt ein Gutachten. Die Stadt will bei Zukunftsplänen den angrenzenden Steinbruch Milchgasse und das Barfüßer-Areal mit einbeziehen. Foto: Klaus Wuggazer

Reinz sagte, er sehe die Malzfabrik ganzheitlich im Zusammenhang mit der Entwicklung des Areals Milchgasse, zu dem auch der Barfüßer und der Traco-Steinbruch gehören.

Entwicklung eines Wohngebietes in der Milchgasse

Bis Jahresende wolle der Investor Jufa endgültig entscheiden, ob er weiter ein Familienhotel im alten Kloster plane. Er rechne aber aus Finanzgründen mit einer Absage. Dann stelle sich die Frage des Barfüßer-Bebauungsplans neu, der zudem von Traco angegriffen wird, weil ein Teil ihrer Flächen als Parkplatz vorgesehen ist. Er sehe eher gemeinsame Entwicklungsmöglichkeiten, sagte Reinz.

So denke man seitens Traco darüber nach, an der Milchgasse perspektivisch ein Wohngebiet zu entwickeln. Bis klar sei, wie man in dem Quartier insgesamt weiterkomme, solle die Stadt an der Malzfabrik nur das tun, was unbedingt nötig ist.

Relikt der einst florierenden Produktion von Malz

Silvio Hellmundt mahnte dennoch Sicherungsarbeiten an Dach und Fenstern an. Das Hauptgebäude an der Langen Straße samt Seitengebäude und dem Bau mit den Türmen ist das letzte Relikt der einst blühenden Malzproduktion in Bad Langensalza. Ihr heutiges Aussehen erhielt sie in den 1910-er Jahren. Zu DDR-Zeiten erlosch die Malzproduktion, das Gelände wurde als Lager genutzt. Vor gut zehn Jahren befassten sich Weimarer Studenten damit und schlugen unter anderem die Nutzung als Begegnungsstätte oder Stadt-Information vor. Auch eine Kletterhalle war vor rund fünf Jahren im Gespräch.

Ernsthafte Investoren gab es bisher allerdings kaum – und wenn Anfragen kamen, war stets ein Abriss Bedingung, zumindest in Teilen. Auch für das Gelände gab es schon Denkspiele: Unter dem Titel „Vom Travertin zum Themenpark“ war es 2015 Teil der Bewerbung als Außenstandort der Bundesgartenschau 2021. Im Stadtentwicklungskonzept steht, das Hauptgebäude an der Straße solle als „Blockrand“ bleiben.

Der Steinbruch Milchgasse solle ein „Stadtgarten“ werden, samt „wiederhergestelltem Salzalauf im Bereich des Tagebaus zwischen Stadtmauer und Brücke Steinweg.“