Alte Mühlhäuser DDR-Platte dem Erdboden gleich gemacht: Riesiger Schutthaufen ist fast abtransportiert

Mühlhausen. Der Abriss eines DDR-Plattenbaus in Mühlhausen ist abgeschlossen. Im Moment wird noch Schutt abtransportiert. So sieht es aktuell aus.

Seit Anfang dieses Jahres sind Mitarbeiter einer Abrissfirma in der Mühlhäuser Thomas- Müntzer-Straße damit beschäftigt, einen in die Jahre gekommenen Plattenbau dem Erdboden gleichzumachen. Einige tausend Tonnen Bauschutt des ehemaligen Mehrfamilienhauses aus DDR-Zeiten wurden bereits zum Recycling abtransportiert. Ein schwerer Kettenbagger ist in den vergangenen Tagen damit beschäftigt, den Keller samt Bodenplatte und Fundamenten auszubaggern. Von den einst 80 Wohnungen sind jetzt nur noch Erinnerungen übrig. Nach Angaben der Wohnungsgenossenschaft Mühlhausen, die den Abriss in Auftrag gegeben hat, wurde der Rückbau nötig, weil die Sanierung der Wohnblocks aufwendig und enorm kostenintensiv gewesen wäre. Gleichzeitig gibt es laut Stadtentwicklungskonzept in Mühlhausen gut 1000 Wohnungen zu viel.