Mühlhausen. Berufliche Schulen Mühlhausen bieten einen schnellen Weg zum Erlangen der Fachhochschulreife an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alternative zur dualen Ausbildung

Die Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises bieten noch freie Ausbildungsplätze zum Umweltschutztechnischen Assistenten (UTA) an, darüber informiert René Seyfert, Abteilungsleiter Gesundheit/Umwelt.

Gerade Schüler mit einem Faible für Naturwissenschaften seien in dem Beruf gut aufgehoben. Die Vollzeitausbildung (2 Jahre) zum UTA stelle eine clevere Alternative zur dualen Ausbildung dar. Absolventen dieser Ausbildung arbeiten in Umweltlaboren beziehungsweise in Laboren der chemischen, pharmazeutischen oder Kosmetikindustrie.

Das Besondere an dieser Ausbildung ist die Möglichkeit des gleichzeitigen Erwerbs der Fachhochschulreife in nur 2,5 Jahren, erklärt Seyfert. Dabei muss der Azubi nach den zwei Jahren ein halbjähriges Praktikum absolvieren und erhält damit die Zugangsberechtigung zu einem Fachhochschulstudium. Aber auch für Abiturienten ist diese Ausbildung interessant: einerseits stellt der theoretische und fachpraktische Unterricht der UTA eine ideale Vorbereitung für ein natur- oder technikwissenschaftliches Studium dar, andererseits besitzt man einen vollwertigen Berufsabschluss, sollte beim Studium etwas schief gehen.

Informationen und Terminvereinbarungen unter Telefon: 03601/ 45 03 07 oder per Mail: seyfert.rene@bs-uhk.de.